Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Eski Aydın Emniyet Müdürü'ne FETÖ'den hapis cezası

Eski Emniyet Müdürü'ne 'den hapis cezası

'da yürütülen soruşturmaları kapsamında hakkında dava açılan eski Aydın İl Emniyet Müdürü , 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 16:54 ABONE OL
Eski Aydın Emniyet Müdürü'ne FETÖ'den hapis cezası

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ahmet Turan Temel, sanık avukatı ve yakınları katıldı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Temel, beraatini talep etti.

Sanık ve avukatının savunmalarını tamamlamasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Temel'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

FETÖ'ye üye olmak suçundan 24 Nisan 2018'de tutuklanan Temel, 7 Eylül 2018'de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Aydın Emniyet Müdürü'ne FETÖ'den hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA