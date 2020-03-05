FETÖ operasyonlarında 137 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da,FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 23'ü eski polis, biri sivil 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Ankara merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 18'i gözaltına alındı. Yozgat'ta da FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer alan ve ByLock kullandıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Bolu merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, Adana'da ise haklarında yakalama kararı çıkartılan 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Konya'da, örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma 9 şüpheli, İzmir'de ise FETÖ üyelerince polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı.Öte yandan, Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.