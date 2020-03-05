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Fransızlar itiraf etti! SİHA alanında herkesi geçti

'nin yerli ve milli silahlar noktasında kaydettiği gelişme dünyanın da ilgisini çekiyor. Suriye'de Rejim güçlerine büyük kayıplar verdirten SİHA'lar Fransız gazetesine manşet oldu. Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdiği ve SİHA alanında gibi ülkelerin önüne geçtiği ifade edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 09:43 ABONE OL
Fransızlar itiraf etti! Türkiye SİHA alanında herkesi geçti

Türkiye, Suriye'de Rejim güçlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Bu durum dünya kamuoyunun da ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Fransız L'Opinion gazetesinin haberinde, Türkiye'nin, Bahar Kalkanı Harekatı'nı, Esed rejiminin İdlib'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı.

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'ÇARPICI ŞEKİLDE GÖSTERİYOR'

Türkiye'nin, NATO'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, bu SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI GÜÇLÜ SİHA'LAR ÜRETİLİYOR

Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.

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Fransızlar itiraf etti! Türkiye SİHA alanında herkesi geçti
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