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İstanbul Milletvekili , Saadet Partisinden istifa etti

HDP ve FETÖ çizgisindeki paylaşımları tabanda ve muhafazakar kesimde büyük tepki toplayan , Saadet Partisinden istifa etti!

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 10:45 ABONE OL
İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti

İslam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "4 Mart 2020 itibarıyla Saadet Partisinden istifa ettim. Düşünülerek verilmiş bir karardır. Kişisel bir hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok. Saadet Partisi camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti.

İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

Buna göre, Saadet Partisi milletvekili sayısı bire inerken, bağımsız milletvekillerin sayısı 7'ye yükseldi.

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İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti
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