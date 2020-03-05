Kritik görüşme bugün! Başkan Erdoğan ve Putin Moskova'da görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimi görüşmesi bekleniyor.

Zirve öncesinde Başkan Erdoğan da sorulması üzerine, beklentisinin bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söylemişti.

KALIN: MUTABAKAT ÜMİDİYLE GİDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Bahar Kalkanı Harekatı ile son günlerde rejime ciddi kayıplar verildiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Putin ile İdlib konusunun görüşüleceğinin altını çizen Kalın, "İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidi ile gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'nin Suriye konusundaki beklentisini yineledi.