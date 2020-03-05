Ne mutlu vatan için can verene

Bahar Kalkanı Harekâtı'ndan bir acı haber daha geldi. Rejim güçlerinin açtığı ateşle Uzman Onbaşılar Armağan Akman (23) ve Ragıp Soylu Coşkun (26) şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Bekar olan ve bir kız kardeşi bulunan Armağan Akman'ın şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan işçi emeklisi baba Suat ve anne Gülseren Akman gözyaşlarına boğuldu. Önüne taziye çadırı kurulan baba evine Türk bayrağı asılan şehit Akman'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım duygulandırdı. Akman'ın üzerinde 'Ayakta ölmek, diz üstünde yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan uğruna can verene' yazısını Türk bayrağı arma fotoğrafıyla takipçileriyle paylaştığı görüldü. Öte yandan şehidin ailesinin yaşadığı evde, Akman'ın küçükken çekilmiş asker kıyafetli fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı. Şehit Armağan Akman bugün öğle vaktinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verilecek.Şehitlerden Ragıp Soylu Coşkun ise 8 kardeşin en küçüğüydü ve bekardı. Elazığ'ın Baskil ilçesinin Karaali köyüne bağlı Büyüler mezrasında yaşayan ailesi, acı haber askeri yetkililerden alınca yıkıldı. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Coşkun'un bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un "Şehit olmak kalbime doğuyor" sözleri duygulandırdı. Coşkun, bugün Mevlana Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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