BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib konusunun görüşüleceğini vurgulayan Kalın, "Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır. İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidi ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Kalın ayrıca şunları söyledi:* Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor.* 100 bin civarında mülteci almış olan Yunanistan'a acilen 100 milyonlarca yardım fonunu harekete geçirebilen Avrupa Birliği'nin, 4 milyon civarı mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye söz konusu olduğunda bürokrasiden, mevzuattan bahsetmesi bir çifte standarttır.* (CHP'li Özkoç'un provokasyonu) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir. Yapılan suçlamaları cevap vermeye dahi değer görmüyoruz.