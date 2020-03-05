Son dakika: Rus savaş uçakları sivilleri hedef aldı! Saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haber: Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saat içerisinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar, 8 askeri araç, 2 doçka, 2 zırhlı muharebe aracı ve 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.







GECE BOYUNCA KARADAN VE HAVADAN SÜRDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatının gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğünü, son 24 saat içerisinde, 4 tank, 5 top/çok namlulu roketatar (ÇNRA), 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini ve 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde, 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



