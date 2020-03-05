Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Koronavirüs açıklaması! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'le ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek son dakika açıklamalarında bulundu. Koca Türkiye'nin etrafında virüsün görülmesine rağmen izole durumunu sürdürdüğünü, bunun devam etmesi için katı uygulamaların da devam edeceğini açıkladı. Avrupa ve komşu ülkelerde Koronavirüs ile ilgili tedbirlerin geç alınmış ve halen sıkı bir şekilde uygulanmadığı için neredeyse kıtanın tamamına virüsün yayıldığını da belirten Bakan Koca vatandaşları yurt dışına çıkmamaları konusunda uyardı;

AVRUPA VE KOMŞULARIMIZ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ AĞIRDAN ALIYOR

"Koronavirüs'le ilgili ülke olarak çok başarılı bir sınav verdik ve başarıyla yürüttük. Ancak Avrupa başta olmak üzere komşu ülkeler alınması gereken tedbirleri almamış olması ve işi ağırdan alması, geçişlerin çok rahat olduğunu görüyoruz. Biz katı tedbirler aldık ve devam ettik. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu için ülkenize bunun girişini önlemeniz gerekiyor. Bu anlamda her türlü tedbiri erken almanız gerekiyor. Bu nedenle Bilim kurulu önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın talimatı ile en üst düzey tedbirler aldık.

AVRUPA'YA GİDENLER DE POTANSİYEL VİRÜS TAŞIYICISI

"YURT DIŞINA ÇIKMAMANIZI ÖNERİYORUZ"

Bizim için yurt dışına giden, gelen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı. Önemli olan bulaşıcılığı önlemek. Bunu önlemek için de yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerekiyor. Gidip gelenler de rica ediyoruz 14 gün kendilerini evde izole etsinler. Eğer herhangi bir bulgu başlarsa en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etsinler. Bu mücadeleyi birlikte veriyoruz vereceğiz. Ancak bu şekilde bu korunaklı durumu devam ettirebiliriz.

VİRÜS YAŞLILAR İÇİN DAHA RİSKLİ

Gençler bu virüsü kaptığında hafif atlatabiliyor. O nedenle tespit edilemeyebiliyor. Yaşlılar için daha risk taşıyan bir virüs bu.

SİNGAPUR UÇAĞINDA POZİTİF HASTA İDDİASI

Singapur uçağında pozitif çıkan bir yolcu olduğu haberleri çıktı. Evet. Bu kişinin transit uçuş yapan bir fransız vatandaşı olduğu bilgisini aldık. Yolcunun Türk Vatandaşıymış gibi, İstanbul'dan yola çıkmış gibi verilen haberler iyi niyet taşımıyor. THY'nin de buna karıştırılmış olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum."