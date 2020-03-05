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Son dakika: ’da operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü / operasyonu gerçekleşti. Terör örgütü adına vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 09:22 ABONE OL
Son dakika: Adana’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da terör estirmeye çalışan TPKK/KCK sempatizanları gözaltına alındı. Terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekiplerinin, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Son dakika: Adana’da PKK operasyonu: 7 gözaltı
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