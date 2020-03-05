Son dakika haberi: CHP'li Engin Özkoç hakkında harekete geçildi! Başkan Erdoğan'dan tazminat davası

Son dakika haberleri... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı. TBMM'de Başkan Erdoğan'a yanıt vermek için partisi adına basın toplantısı düzenleyen Özkoç'un ağır hakaretleri büyük tepki topladı. Yaşananlar tartışılırken başlayan TBMM oturumunda vekiller arasında ufak sürtüşmeler yaşanırken, Özkoç'un kürsüye çıkmasıyla ortalık karıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın elini kaldırarak kürsüye doğru ilerlemesi ile CHP ve AK Parti milletvekilleri de kürsüye hareket etti. Yumruklaşmaların yaşandığı oturuma ara verilirken, kavga güçlükle ayrıldı. Özkoç'un küfre varan sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı. Özkoç'un çirkin sözlerine kamuoyundan ve siyasilerden tepki yağdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hakaretleri için Savcılık soruşturma başlattı | Video

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un hakaretlerinin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın sert tepki gösterdi. Aydın, Özkoç'a dava açacaklarını belirtmişti. Bugün sabah 09.00 itibarıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı skandal ifadeler kullanan Engin Özkoç için dün akşam harekete geçti. CHP Grup Başkanvekili hakkında resen soruşturma başlatıldı.

ADALET BAKANI GÜL: FEZLEKESİ DERHAL MECLİS'E GELECEK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un çirkin sözlerine sert sözlerle yüklendi. Özkoç'un hakaretlerinin karşılığı olacağını ifade eden Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hakaretleri için Savcılık soruşturma başlattı | Video

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KİMSENİN HAKARET ETMEYE HAKKI YOK

Mustafa Şentop, Meclis'in 100. yılının idrak edildiği bugünlerde devlet ve millet olarak çok hassas bir süreçten geçildiğini ifade ederek, milletin, başta siyasetçiler olmak üzere herkesten içinden geçilen sürecin hassasiyetine uygun bir dikkat içerisinde hareket etmesini beklediğini söyledi.

Herkesin aynı fikirde olmasının beklenemeyeceğini ve herkesin görüşlerini ifade etme hakkı olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes farklı da olsa eleştiri kabilinden de olsa görüşlerini ortaya koyabilir ancak basit, alelade, seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Özellikle Anayasa'nın 104. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır. Bu tahrikkar hareketlere, ifadelere karşı Meclisteki bütün arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamaya davet ediyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir."

Basın mensuplarının, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Şentop, Genel Kurul ve Meclis çalışması kabilinden olmadığı için bununla ilgili hususun normal yargının incelemesinde bulunduğuna işaret ederek Cumhuriyet Başsavcılığının Özkoç hakkında soruşturma başlattığını anımsattı.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNDEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

Türkiye'yi en kritik dönemde karıştıran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a AK Partili milletvekillerinin tepkisi dinmedi. Sosyal medyadan ve canlı yayınlara katılarak açıklamalarda bulunan AK Partili vekiller Engin Özkoç'un hakaretlerinin karşılığı olması gerektiğini ifade etti. İşte o açıklamalar...

AK Parti Grup Başkanvekili: "Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir"

"MAYIN EŞEKLİĞİ YAPIYOR"

CHP'li Özkoç'un açıklamalarını iade ettiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te çıkan kavga ilişkin önemli açıklamalar

"ESAD'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında, CHP'li Özkoç'un sözlerine sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Özkoç, bu kritik dönemde Esad'ın ekmeğine yağ sürüyor. Kritik zirve öncesi Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirecek açıklama yapmaları gerekirken, hakaretler ederek süreci karmaşıklaştırıyorlar" dedi.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı, ""Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal ve Ömer Çelik’te CHP’li Engin Özkoç’a ağır yanıt! | Video

"ESED'E TEK LAF SÖYLEMEYENLER..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal A Haber canlı yayınına katılarak Özkoç'a yüklendi. Ünal, "Biz bugün siyasetin değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önceliğini, milli güvenliğimizi konuşuyoruz. 1 milyon kişinin katili olan eli kanlı Esed'e tek söz söylemeyen, tek eleştiri getirmeyen CHP'nin Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlığının sebebini çok iyi biliyoruz." dedi.

"BU SALDIRILAR TESADÜF DEĞİL"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te gerçekleşen yumruklu kavgaya ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı:

CHP yönetimi, millet iradesiyle bitmeyen kavgasında yeni bir çirkinlik ortaya koydu. CHP'nin Cumhurbaşkanımıza dönük ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Aynen iade ediyoruz. Milletle olan kavgalarını seçilmiş Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz.

CHP yönetimi, Türkiye'nin meşru kurumlarına sistematik bir saldırı içerisinde. İçeride meşru makamlara yönelik bu saldırıların, dış politikada Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili olarak da gündeme geldiğini görüyoruz.

Dış politikada, hem Suriye meselesinde, hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar, iç politikada ise bildiğimiz Yassıada Zihniyeti'nin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar.

Meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saldırılarının hiçbiri tesadüf değil, bunların hepsi demokrasimize, hukuk devletimize ve milli çıkarlarımıza dönük zaman ayarlı sabotajlardır.

Ne iç politikada bu 'Yassıada Zihniyeti' kazanacak, ne de dış politikada Türkiye'nin milli güvenliğini bu 'Baas Zihniyeti'ne teslim edeceğiz.