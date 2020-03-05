SON DAKİKA CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a ağır hakaretleri ile ilgili yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile ilgili hazırlanan Başsavcılık fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün yaptığı açıklamada, "Fezleke derhal TBMM'ye gönderilecek." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek için TBMM'De basın toplantısı düzenledi. Toplantıda skandal ifadeler kullanan ÖZkoç, küfre varan hakaretlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyürken, TBMM de karıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TBMM'de AK Parti ve CHP grupları birbirine girerken, yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Vekillerin kavgası dakikalarca sürdü, oturuma ara verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma açıklaması geldi. Savcılık, "Resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın, A Haber canlı yayınında tazminat davası açacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Bu sabah erken saatlerde Özkoç'a 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunuldu.