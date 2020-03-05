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Son dakika: Göçmenleri taşıyan bot battı: 14 kurtarıldı

Son dakika gelen bilgilere göre Aydın'ın Didim ilçesinden lastik botlarla 'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin botu battı. Olay sırasında denizde can pazarı yaşanırken, 14 Türk Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 06:57 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 06:57 ABONE OL
Son dakika: Göçmenleri taşıyan bot battı: 14 göçmen kurtarıldı

İki göçmen grubu, Yunanistan adalarına geçmek için Aydın'ın Didim'den botlarla sahile açıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, iki bottan birisi battı. İhbar üzerine, harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek; denize düşen 7 çocuk, 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 14 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, ambulanslara alınarak Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan göçmenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK, BOTLARINI BATIRDI

Öte yandan, diğer 69 kişilik göçmen grubu ise Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarını batırdığını ileri sürdü.

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Son dakika: Göçmenleri taşıyan bot battı: 14 göçmen kurtarıldı
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