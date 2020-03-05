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Son Dakika Haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı duyurdu: İşte 'den ayrılan göçmen sayısı!

'nin mültecilere sınır kapılarının açmasının ardından 7 gün geçti. Yüz binlerce göçmen Avrupa topraklarına ulaşmak için, Türkiye sınır kapısından çıkış yapıyor. Göçmenlerin Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmediğini söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısının saat 09.00 itibariyle 138 bin 647 olduğunu duyurdu. Çataklı, ayrıca "Şubat ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 11:20 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı duyurdu: İşte Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı!

127 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." dedi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI...

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin pek çok kentinden Edirne, Çanakkale ve İzmir'e yönelen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek için verdiği mücadele, zorlu şartlar altında sürüyor.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin akın ettiği Yunanistan sınırından son rakamı paylaştı | Video

Türkiye'nin, sığınmacı ve göçmenler için "açık kapı politikası" uygulayacağının açıklanmasının ardından binlerce sığınmacı ve göçmen Pazarkule ve Kapıkule sınır kapılarına yöneldi. Aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek mermilere de maruz kalıyor.

Saat 09.00 itibarıyla 138 bin 647 kişi Yunanistan'a geçiş yaptı

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Son Dakika Haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı duyurdu: İşte Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı!
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