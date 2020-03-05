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Son Dakika Haberi: halkı Erdoğan-Putin görüşmesine odaklandı! Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkacak sonuç

Başkan , bugün bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek olan Başkan Erdoğan'ın gündem maddesi ... Türkiye, İdlib için isteğini bir kez daha Rusya'ya iletecek ve kesin bir çözüm istenecek. İki liderin kritik görüşmesini dünya basını da yakından takip ediyor. Bu kritik toplantıdan çıkacak olan sonucu İdlib halkı da merakla takip ediyor. İşte kritik görüşmeye ilişkin son dakika haberi...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 15:09 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İdlib halkı Erdoğan-Putin görüşmesine odaklandı! Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkacak sonuç

SON DAKİKA HABERİ: Başkan bugün bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin ile başta ve Suriye meselesini görüşecek olan Erdoğan, Türkiye'nin son taleplerini toplantıda dile getiriyor. Türkiye İdlib'de güvenli bölge ve çatışmadan arındırılmış bir alan talep ediyor. Türkiye ve Rusya arasındaki bu kritik görüşme dünya basınında da geniş yankı uyandırmış durumda. Aynı zamanda İdlib halkı da büyük bir beklenti ile Erdoğan ve Putin arasındaki zirveden çıkacak olan sonucu beklemeye başladı...

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Son Dakika Haberi: İdlib halkı Erdoğan-Putin görüşmesine odaklandı! Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkacak sonuç
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