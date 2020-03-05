Son Dakika Haberi: İdlib halkı Erdoğan-Putin görüşmesine odaklandı! Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkacak sonuç

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin ile başta İdlib ve Suriye meselesini görüşecek olan Erdoğan, Türkiye'nin son taleplerini toplantıda dile getiriyor. Türkiye İdlib'de güvenli bölge ve çatışmadan arındırılmış bir alan talep ediyor. Türkiye ve Rusya arasındaki bu kritik görüşme dünya basınında da geniş yankı uyandırmış durumda. Aynı zamanda İdlib halkı da büyük bir beklenti ile Erdoğan ve Putin arasındaki zirveden çıkacak olan sonucu beklemeye başladı...