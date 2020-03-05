Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu dün söylediğini bugün unuttu! Yine çelişkiye düştü...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkiler zinciri devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib konusunda yürüttüğü diplomasi trafiğini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Putin'e telefon eder, Trump'a telefon eder, Merkel'e telefon eder" dedi. Ama aynı Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı dünya ile diplomasi yürütmüyor diyerek eleştirmiş, diplomasi önerisinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun tutarsız dış politika öneriler yalnızca kendi ile çelişmedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile de çelişti. Kılıçdaroğlu, diplomasi trafiğinin yanlış olduğunu söylerken, yardımcısı diplomasi trafiği ile çözümün mümkün olduğunu söyledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantıları ve katıldığı televizyon programlarında sürekli rejimle görüşülmesi çağrısında bulundu, çözümün ancak böyle geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu önce, "Akan kanı durdurmak için derhal Suriye hükümeti ile temasa geçin" dedi. Aynı Kılıçdaroğlu daha sonra ise, "Ben demokrasiden ödün veren rejimi asla savunmadım. Esad'ı hiçbir zaman savunmadım savunmam" ifadelerini kullandı.

ŞAM'A HEYET GÖNDERMİŞTİ

Rejim ile temas kurulmasını defalarca öneren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi halkını öldüren bir diktatör ile görüşmem" sözleri sonrası harekete geçti. CHP heyetini Şam'a göndererek, Esad ile görüştürdü.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI YAPTI, SONRA ELEŞTİRDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu diplomasi ile ilgili birçok açıklama yaptı. Hükümete ve Başkan Erdoğan'a dünya ile temasları artırması gerektiğini söyleyen ve eleştiriler yağdıran Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın tarihi telefon trafiğini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun kendi ile çeliştiği sözler büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu diplomasi çağrısı yaptıktan sonra, Başkan Erdoğan'a, "Putin'e telefon eder, Trump'a telefon eder, Merkel'e telefon eder" dedi.

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Kılıçdaroğlu her defasında dış politikada çark ederken, kendi yardımcısı ile çelişmesi pes dedirtti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın diplomasi trafiğini eleştirirken, Yardımcısı Ünal Çeviköz, diplomasinin tek çözüm olduğunu söyledi. CHP'nin kendi içinde bile bir dış politika fikri benimseyemediği ortaya çıktı.