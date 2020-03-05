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Son dakika: duyurdu: 'ten acı haber

: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 22:04 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'ten acı haber

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'ten acı haber
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