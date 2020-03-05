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Son dakika: 'nın oyununu polis bozdu! 7 zanlı yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'nin kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından bölücü terör örgütü 'nın Adana'daki sempatizanlarına 'şehitlere destek görünümlü yürüyüşler yapıp bu sırada Suriyelilere saldırarak iç karışılık çıkartma' talimatı üzerine harekete geçtiği öne sürülen 7 zanlı yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 09:31 ABONE OL
Son dakika: PKK'nın oyununu polis bozdu! 7 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK'nın Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'daki sempatizanlarına şehitlere destek görünümlü yürüyüşler yapıp bu sırada Suriyelilere saldırarak iç karışıklık çıkartma talimatı verdiğini saptaması üzerine soruşturma başlattı.

YÜRÜYÜŞ SONLANDIRILDI

Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehitler defnedildikten sonra özellikle bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının yaşadığı ve daha önce sık sık PKK adına korsan gösterilerin yapıldığı Çukurova Caddesi'nde şehitlere destek yürüyüşünü mercek altına aldı. Yürüyüş sırasında Suriyelilerin iş yerlerine ve araçlarına zarar vermeye çalışılınca polis hemen olaya müdahale edip yürüyüşü sonlandırdı.



SURİYELİLERE KARŞI KIŞKIRTTI

Daha sonra da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı Mirzaçelebi, Doğankkent mahallelerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ayrıca bölücü terör örgütünün şehitler üzerinden iç karışıklık çıkartın talimatı üzerine 8 zanlının harekete geçtiğini, halkın arasına karışarak vatandaşları Suriyelilere karşı kışkırttığını saptadı.

8 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti eş zamanlı 8 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 7 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Vatandaşların PKK'nın oyununa gelmemesi, PKK'nın ülkede iç karışıklık çıkartarak birlik ve beraberliğin bozulmasına neden olmaya çalıştığı belirtildi.

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Son dakika: PKK'nın oyununu polis bozdu! 7 zanlı yakalandı
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