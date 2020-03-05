Şubat ayında yapılan operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı iç güvenlik operasyonları ve buna bağlı olarak Şubat ayında terörle mücadelede ulaşılan son dakika bilgilerini kamuoyu ile paylaştı. Çataklı yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur" dedi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı sorumluluğundaki diğer gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

GÖÇMEN KONUSUNDA DA SON RAKAMLAR GELDİ

Bakanlık ayrıca göçmenlerin Avrupa yolculuğuna ilişkin de son verileri paylaştı ve Yunanistan'a geçen kişi sayısının saat 09.00 itibariyle 138 bin 647 olduğunu duyurdu.

YABANCI TERÖRİSTLER ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca 130'dan fazla Yabancı uyruklku terör şüphelisi de ülkelerine iade edildi.