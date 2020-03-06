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24 saatte 205 rejim askeri etkisiz hale getirildi

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
24 saatte 205 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16.00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır" denildi. Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerimizin şehit olduğu saldırı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 saat içinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini, 184 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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24 saatte 205 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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