24 saatte 205 rejim askeri etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16.00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır" denildi. Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerimizin şehit olduğu saldırı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 saat içinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini, 184 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.