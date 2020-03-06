Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ABD’de korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi

’de virüs nedeniyle okullar tatil edildi

’nin Pensilvanya eyaletinin bölgesinde virüs nedeniyle beş okulun kapatıldığı açıklandı. Çin’de ortaya çıkan korona virüs, dünya ülkelerine yayılırken panik yaratmaya devam ediyor. Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde 2 ilkokul, 2 ortaokul ve bir lisede bazı öğrenci ve okul personelinde virüs belirtilerinin ortaya çıkmasıyla, okullar önlem amaçlı kapatıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 00:08 ABONE OL
ABD’de korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi
Pensilvanya Valisi Tom Wolf konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Delaware County ve Wayne County'de iki korona virüs vakası olduğunu ve kişilerin evlerinde karantinaya alındığını açıkladı. Wolf, "Bugün Pensilvanya'da ilk iki teyit edilmiş korona virüs vakamız var. Bu virüsün yayılmasını yavaşlatmaya hazırız" ifadelerini kullanırken Bucks County bölgesinde kapatılan beş okulla ile ilgili ise eyalet sağlık yetkililerinin durumu çok yakından takip ettiklerini söyledi.
Yetkililer, 2 kişide virüs tespit edilmesinin ardından belirti gösteren kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını belirterek, okullarda görev yapan tüm personel ve öğrencilerin testten geçirileceğini açıkladı.
Eğitime ara verilen 5 okulda, eğitimin tekrar ne zaman başlanacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD genelinde toplam 267 korona virüs vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı 14 ölüm yaşandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA