Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli olan eski astsubay Cengiz Atak, esasa ilişkin savunma yaptı.

Önceki savunmalarını yineleyen ve atılı suçları işlemediğini beyan eden Atak, FETÖ'cü ve darbeci olmadığını savundu.

Olay günü 21.00'de sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın kendisini aradığını anlatan Atak, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın güvenliğiyle ilgili bir durum olduğunu söyleyen Yarımbaş'ın kendisini Gazi Orduevine çağırdığını ifade etti.

Burada Yarımbaş ve bazı ÖKK personelinin bulunduğunu dile getiren Atak, Aksakallı'nın çıkış yapması üzerine araçla peşinden gittiklerini anlattı.

Bir süre sonra Yarımbaş'ın da arasında olduğu bazı askerlerin araçtan indiklerini ve Aksakallı'nın yanına gittiklerini belirten Atak, Aksakallı'nın bölgeden ayrıldığını, araç içinde beklediğinden neler yaşandığını ve konuşulduğunu bilmediğini öne sürdü.

İddianamede ve mütalaada belirtildiği gibi Aksakallı'yı derdest etmeye çalışmadığını öne süren Atak, "Ben sadece komutanı terör tehdidine karşı koruyacağımızı biliyordum." dedi.

Bu olaydan sonra önce ÖKK'ye, daha sonra Akıncı Üssü'ne geçtiklerini söyleyen Atak, nizamiye bölgesinde güvenlik amaçlı beklediğini ifade etti.

Darbeye karşı Akıncı Üssü nizamiyesine gelen halkı sakinleştirmeye çalıştığını ve onlarla konuştuğunu dile getiren Atak, kimseye silahını doğrultmadığını, ateş etmediğini ileri sürdü.

Sanık Atak, vatandaşların öldürülmesinden ve yaralanmasından sorumlu olmadığını savundu.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.