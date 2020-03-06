Andrey Karlov suikastinde 8 sanığa müebbet

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan sukisatle ilgili davada sona gelindi. FETÖ'nün gerçekleştirdiği suikastla ilgili esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı 28 sanığın yargılandığı davada 5 sanığa ikişer, 3 sanığa ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ankara 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Cihat İpekçi, sanıklardan Şahin Söğüt, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, "tasarlayarak öldürme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanıklar Ramazan Yücel, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın'ın da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi istendi.