Annelerden HDP’ye tepki

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan 122 ailenin evlat nöbeti sürüyor. Yaklaşık 5 yıl önce dağa götürülen kızı Aysun için oturma eylemi yapan anne Aydan Arslan, "Kızımı daha 15 yaşındayken kandırıp, götürdüler. Kızım, beni duyuyorsan gel anneciğim. Ben 185 gündür buradayım. Kızımı almadan dönmeyeceğim. Kızımın dağa götürülmesinden HDP sorumludur. Ancak, günlerdir burada olmamıza rağmen HDP'liler sessiz kalıyor" dedi.Oğlu Yetiş'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren annelerden Saliha Mert, "Burada günlerdir bekliyoruz, umutluyuz, 11 kişi geldi, inşallah çoğalır gelirler. Annelerin acılarını biraz hafifletirler, gelsinler korkmasınlar, her ihtimali denesinler. Bu acı böyle devam etmesin, hepimiz perişanız gel oğlum görüyorsan biraz içinde merhamet kalmış ise annenin kucağına gel. Kaç o pisliklerden devlete sığın, annen seni bekliyor oğlum" diye konuştu