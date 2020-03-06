Bahar Kalkanı Harekatıyla ilgili manipülasyon yapanlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünün, TSK tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili sosyal medyada birtakım manipülasyonlara sebebiyet verildiği yönündeki tespitleri üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 3'ü de adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüphelinin serbest bırakılmasına ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

12 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haklarında gözaltı kararı bulunan ve bazılarının yurt dışında yaşadığı tespit edilen diğer 6 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda faaliyeti yürütüldüğü gerekçesiyle ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' ve ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak'' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu paylaşımları yaptığı gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.