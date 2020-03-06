Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi telefonda görüştü

Bakan Yardımcımız Kıran, Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Federasyonu Başkan'yla dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında İdlib ve çevresinde ateşkesin sağlandığını, bununla birlikte, geçen Aralık ayından itibaren bu bölgede yaklaşık 2 milyon kişinin yerlerinden edilmiş olduğunu, bu kişilerin yarısından fazlasının sınırlarımıza doğru geldiğini, ülkemizin bu yükü daha fazla kaldıramayacağını ve sınırlarımıza gelen bu baskının ülkemizdeki mültecilerin Batı ve Kuzey sınırlarımıza doğru hareketlenmesine neden olduğunu, Yunanistan sınırına doğru gelen bu kişilere, Yunan güçlerinin gaz bombası, plastik ve gerçek mermilerle müdahale ettiğini, bunun başta 1951 Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk ve yükümlülüklerle bağdaşmadığını vurgulamıştır.



AVRUPA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Bakan Yardımcımız Kıran, AB'nin sadece 142 bin göçmen için Yunanistan'a 2 milyar Avrodan fazla yardımda bulunduğunu, son gelişmeler üzerine de hemen 700 milyon Avroluk ek yardım paketi hayata geçirdiğini, ancak ülkemizde bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı için ise söz verdiği 6 milyar Avronun yarısını bile vermediğini ifade etmiştir.



Sayın Kıran, 2 Mart 2020 tarihli Yunanistan'ın sınırdaki mültecilere karşı uygulamalarını eleştiren ve ülkemize desteğin artırılması gerektiğini vurgulayan BMMYK basın açıklaması için teşekkür ederek, Yunan sınırındaki durumun vahametini sürdüğünü, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve insanlık dışı uygulamalarının devam ettiğini, BMMYK'ın Yunanistan'ı yakından izlemeye devam etmesi gerektiğini telkin etmiştir.



İŞBİRLİĞİNİ AÇIĞIZ



Grandi, ülkemizi farklı platformlarda her zaman desteklediğini, bu tutumunu sürdüreceğini vurgulayarak, göç konusundaki politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığına yönelik yapıcı açıklamamıza teşekkür etmiştir. Yunan sınırındaki durumu ve başta iltica taleplerinin askıya alınması ve tırmanan şiddet uygulamaları olmak üzere sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söylemiştir. Grandi, mülteciler konusunda kapsamlı ve güçlü işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş, Sayın Bakan Yardımcımız, uygulanabilir çözümler için her zaman işbirliğine açık olduğumuzu ve ikili görüşmelerimizi sürdüreceğimizi ifade etmiştir.