Bir oğlum daha var o da vatana feda olsun

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İdlib'de rejimin hain saldırısında şehit düşen askerlerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un ailesi SABAH'a konuştu. Oğlunun çocukluktan bu yana hep şehit olma isteğinin olduğunu belirten acılı anne Döne Olgun "Oğlum 5 ay önce babasını kaybetti, 2 ay önce de amcası vefat etti. İdlib'e gittikleri için amcasının cenazesine gelemedi. Çocukken hep 'ben şehit olacağım' derdi. Allah nasip etti, şehit oldu. Askerlerimize Allah güç kuvvet versin. Onlar olmazsa biz burada rahat uyuyamayız. Hainler kendi kanlarında boğulsunlar. Düğün hazırlığı yapıyordu. İdlib'deki görevinden sonra evlenmeyi düşünüyordu. Vatan sağolsun. Çocuğumla gurur duyuyorum. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz" dedi.Ağabeyinin üniformasını giyen şehidin üniversite öğrencisi olan kardeşi Osman Olgun (24) ise, "Ağabeyim 'Vatan için canımı veririm' derdi hep. Canını verdi. Bu şerefi bize yaşattığı için gurur duyuyorum. Canımı vermeye ben de hazırım" diye konuştu.