Çirkin hakarete tazminat davası 1 milyon liralık

Meclis'e önceki gün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yalan ve iftiralarla hakaretler yağdıran, sonra da TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasındaki yumruklu kavgaya neden olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un hakaretleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.



'HADSİZ VE DÜZEYSİZ'

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Özkoç'un Erdoğan'ın kişilik haklarını ve itibarını zedelediği belirtilerek "Tarihimizde hiçbir Cumhurbaşkanı, bu kadar hadsiz ve düzeysiz bir üslupla hedef alınmamıştır. Davalının açıklamaları, devletimizin tüm kurumlarıyla hayati bir mücadele yürüttüğü bir dönemde, toplumu kışkırtmak, birlik ve beraberliğimizi tahrip etmek, terörle mücadele eden kurumlarımızın moral ve motivasyonu bozmak, ordumuzun başkomutanı konumundaki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak amacıyla yapılmış açık bir provokasyon niteliğindedir" ifadeleri yer aldı.







FETÖ PROPAGANDASI

Özkoç'un, Erdoğan'a yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları ve üslubunun bir insana yakışmayacak ölçüde düzeysiz, seviyesiz ve ahlak dışı olduğuna dikkat çekilen dilekçede şöyle denildi: "Özkoç'un ileri sürdüğü iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir. Gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. FETÖ'nün yasa dışı elde edilmiş, montajlanmış ve kurgulanmış dinleme kayıtlarına dayanarak Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlar, CHP'nin kurumsal kimliği kullanılarak yapılan FETÖ propagandasından başka bir anlam ifade etmemektedir." Dilekçede, Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Özkoç'tan 1 milyon lira manevi tazminat talep edildi.

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ZAMANLAMASI MANİDAR BİLİNÇLİ PROVOKASYON

Başkan Erdoğan'a seviyesizce hakaret eden CHP'li Özkoç'a kamuoyundan ve siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

* AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: CHP grup başkanvekilinin rol aldığı senaryo, gizli ajandaya hizmet eden bir adım. Bu senaryonun başrolü hiç kuşkusuz Kılıçdaroğlu'dur. Zamanlaması manidar, bilinçli bir provokasyonla karşı karşıyayız. CHP bir süredir peşinde olduğu provokasyonu Gazi Meclis'e taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında milyonlar hedef alınmıştır. Ortak payda Türkiye olması gereken bir süreçte bu hadsizlik; sınır ötesinde görev yapan, moral ve destek vermemiz gereken Mehmetçiklerimize de ihanettir.

* MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül: Meclis için vahim bir tablo oldu. Meclis'te kapalı oturumda Suriye meselesinin konuşulmasının ardından Suriye üzerine araştırma önerisi verilmesi manidardı. Daha sonrasında ise basın toplantısıyla Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren kelimeler kullanıldı. Cumhurbaşkanına sarf edilen sözlerin de aynı şekilde Twitter'da paylaşılması ve sonrasında bu hakaretleri eden Özkoç'un konuşmacı olarak kürsüye çıkması, bunun daha önceden planlı bir şekilde yapılmış olduğunu gösteriyor.

* MHP Konya Milletvekili Esin Kara: Bir ülkenin Cumhurbaşkanının itibarı aynı zamanda ülkesinin de itibarını temsil eder. Cumhurbaşkanına bu şekilde hakaret edilmesi kabul edilemez.

* AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, daha önce kendisine "Bu kadına haddini bildirin" diyerek başörtülü kadınlara yönelik nefretini kusan Özkoç'un son provokasyonu ile ilgili, "Aynı edepsizlik, aynı izansızlık. Amaç Meclis'i karıştırmak ve bunu sokağa taşımak, toplumu karmaşa içine sürüklemek. Terörize etmek, kamplara ayırmak" dedi.

* AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da "Engin Özkoç Türkiyeyi zayıflatmak isteyen lobilerin, Esed destekçilerinin, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin, siyonist emellere sahip olanların mayın eşekliğini üstlenmiştir.

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FEZLEKE MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekenin TBMM'ye gönderildiğini açıkladı. Gül, "Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir; konu Meclis'in takdirindedir" dedi. Bakan Gül ayrıca Twitter'dan "Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek" paylaşımında bulundu.