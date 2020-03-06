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Yardımcısı Oktay'dan son dakika açıklamalar: Sürece hayat verildi

Yardımcısı 'dan son dakika açıklamaları... görüşmeleri ve göçmenlerin Avrupa'ya gidişi konusunda açıklamalar yapan Oktay sürecinin yeniden hayat bulmasına değinirken "göçmenler konusunda 'ye yardım etmeyenler şimdi mülteci ve insanlık düşmanlığı yapıyorlar" dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 15:55 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan son dakika açıklamalar: Sürece hayat verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme, Avrupa'ya giden göçmenler ve CHP'deki hakaret skandallarına ilişkin çarpıcı son dakika açıklamalarında bulundu. Engin Özkoç'ın çirkin tavrı ile tavan yapan yıkıcı ve ayrıştırıcı muhalefet anlayışını eleştiren Oktay, "milletimiz karşılığını verecektir" dedi.

İşte Fuat Oktay'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

ASTANA VE SOÇİ SÜRECİ HAYAT BULMUŞTUR

"Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir. İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz.

site:sabah.com.tr fuat oktay ile ilgili görsel sonucu

YÜKÜ PAYLAŞMADILAR ŞİMDİ İNSANLIK DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR

Yunanistan'ın masumlara yaptığı zulüm ortadadır. Çocuklara atılan gaz bombaları, savunmasız mültecilere sıkılan kurşunlar Avrupa'nın övündüğü hangi değerlerle bağdaşıyor? Bir tarafta dinine veya etnik kökenine göre ayırmadan sığınan herkesi bağrına basmış bir Türkiye, bir tarafta adil yük paylaşımından kaçınanlar, mülteci ve insanlık düşmanları var.

"BU YIKICI MUHALEFET ANLAYIŞI MİLLETİMİZDEN KARŞILIĞINI GÖRECEK"

Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır"

SON DAKİKA! Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bini geçtiğini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan son dakika açıklamalar: Sürece hayat verildi
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