DEAŞ ile irtibatlı oldukları şüphesiyle 7 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 10 kişinin terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti. TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ve soruşturmaları sürdürürken bir yandan da yabancı uyruklu teröristleri ülkelerine iade etmeye devam ediyor. Son gelişmede de TEM ekipleri 10 kişinin gözaltı kararıı uygulamış oldu.