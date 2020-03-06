Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "Tunus'ta bugün ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yaptı.

BOMBALI SALDIRIYI KINIYORUZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunus'ta bugün, ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.