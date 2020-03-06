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'ndan duyurusu: Ertelendi

'ndan açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama koronaviürs nedeniyle ' Diplomasi Forumunu ileri bir tarihe ertelediğini duyuruldu...

Giriş Tarihi: 6.3.2020 08:23 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu: Ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini açıklayan bakanlık şu ifadeleri kullandı.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu: Ertelendi
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