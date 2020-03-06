"Doğu’nun merhameti Batı’nın insan haklarından daha değerli"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mültecilerle ilgili verilen grup önerisi hakkında konuşan Ali Şahin "İki yüzlü Batı'nın bugün Yunanistan sınırlarında yaşanan mülteci krizi ile aslında tarihi bir yüzleşme ve hesaplaşmaya tanıklık ediyoruz.

"BATI TARAFINDAN ÇALINMIŞ OLAN..."

İlk yüzleşme ve hesaplaşma şu ki; bundan 100 yıl önce Ortadoğu'ya çizilen suni Sykes Picot sömürü ve fitne sınırlarının mağdurlarının torunları aradan geçen 100 yılın ardından bu sınırları çizen Sykes Picot torunlarının sınırlarını darmadağın ediyor. İkinci bir tarihi hesaplaşma ve yüzleşme ise Asya'nın Afrika'nın, Orta Doğu'nun çocukları aslında atalarından yüz yıllar önce Batı tarafından çalınmış olan kendi zenginliklerine farkında olmadan fıtri ve genetik bir yolculuk yapıyorlar." İfadelerini kullandı.

İnsan hakları ve demokrasinin Batı'nın acıktığında yediği helvadan putlar olduğunu ifade eden Ali Şahin, sözlerini mültecilerin Yunanistan sınırlarında Batı'nın sözde demokrasi ve insan hakları maskelerini düşürdüğü cümleleri ile sürdürdü.

Ali Şahin TBMM Genel Kurul konuşmasını "Bugün Yunanistan sınırlarında yaşananlar bize bir kez daha gösteriyor ki Doğu'nun merhamet ve vicdanı Batı'nın demokrasi ve insan haklarından çok daha değerli ve üstündür." tespiti ile sonlandırdı.