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'de hareketliliği devam ediyor

dirne'de, hareketliliği devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasından 'ye gelen mülteciler, Meriç Nehri'ni geçerek 'a gidiyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 17:35 ABONE OL
Edirne'de mülteci hareketliliği devam ediyor

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizin ardından Türkiye'ye sığınan Suriye, Afganistan, İran, Pakistan, Somali, Sri Lanka ve daha birçok ülke uyruklu binlerce mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti.
Yaklaşık 5 bin mülteci grubunun Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişi sürerken, Yunanistan askerlerinin söz konusu mültecilere zaman zaman biber gazlı, ses bombalı sert müdahaleleri devam ediyor.
Öte yandan, Edirne'nin Yunanistan ile doğal sınırını oluşturan yaklaşık 200 kilometrelik Meriç Nehri hattı boyunca mültecilerin akın akın komşu ülkeye geçişleri sürüyor.

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Edirne'de mülteci hareketliliği devam ediyor
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