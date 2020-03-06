FETÖ’den yargılanan ünlü müteahhidin örgüt imamıyla irtibatı çıktı

FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fethiye'nin ünlü müteahhidi Ali Y. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ali Y.'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fethiye Emniyet Komiser Yapılanması'nda 'mahrem imam' olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapse çarptırılan Birol Ö. ile iletişimi oraya çıktı.

FETÖ'CÜLERLE İLİŞKİ AĞI DUDAK UÇUKLATTI

Ali .Y.'nin mahkemeye ulaşan HTS kayıtlarında 50'ye yakın FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kişi ile iletişim içinde olduğu ve bu kişilerden bazılarının kanun kaçağı, bazılarının ise ihraç savcı, emniyet şube müdürü, komiser yardımcısı, FETÖ sanığı, avukat ve birçok ünlü iş adamı olduğu öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ