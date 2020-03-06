Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’den yargılanan ünlü müteahhidin örgüt imamıyla irtibatı çıktı

FETÖ’den yargılanan ünlü müteahhidin örgüt imamıyla irtibatı çıktı

Muğla 3. ’nde ‘Fetullahçı Terör  Örgütü üyeliği’nden yargılaması devam eden Fethiye’nin ünlü müteahhidi Ali Y.’nin örgütün Fethiye emniyet komiser yapılanmasının ‘mahrem imamı’ Birol Ö. ike iletişimi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 23:05 ABONE OL
FETÖ’den yargılanan ünlü müteahhidin örgüt imamıyla irtibatı çıktı

FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fethiye'nin ünlü müteahhidi Ali Y. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ali Y.'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fethiye Emniyet Komiser Yapılanması'nda 'mahrem imam' olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapse çarptırılan Birol Ö. ile iletişimi oraya çıktı.

FETÖ'CÜLERLE İLİŞKİ AĞI DUDAK UÇUKLATTI

Ali .Y.'nin mahkemeye ulaşan HTS kayıtlarında 50'ye yakın FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kişi ile iletişim içinde olduğu ve bu kişilerden bazılarının kanun kaçağı, bazılarının ise ihraç savcı, emniyet şube müdürü, komiser yardımcısı, FETÖ sanığı, avukat ve birçok ünlü iş adamı olduğu öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’den yargılanan ünlü müteahhidin örgüt imamıyla irtibatı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA