İdlib şehitleri uğurlandı

DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ

İdlıb'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun (26) memleketi Elazığ'da, Uzman Onbaşı Armağan Akman ise memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Coşkun için Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından camiye getirildi.Binlerce vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehit Coşkun'un naaşının Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verildi. Şehit Coşkun'un bir süre önce amcasıyla yaptığı ve kameraya kaydedilen konuşmasında, "Şehit olmak kalbime doğuyor. Şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım" dediği ortaya çıktı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Armağan Akman için Denizli'de düzenlenen cenaze törenine ise binlerce vatandaş katıldı. Kalabalık camii avlusuna sığmadı. Şehidin annesi Gülseren Akman ve kız kardeşi bir an olsun tabutun başından ayrılmadı. Baba Suat Akman, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın naaşı şehitliğe defnedildi.