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ve ’e şehit ateşi düştü

MEHMET BONCUK Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
Iğdır ve Gaziantep’e şehit ateşi düştü
Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesindeki İdlib'de, rejim unsurlarının açtığı ateş sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı. Rusya ile İdlib konusunda varılan anlaşma öncesi meydana gelen saldırda şehit olan Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın bir yıllık evli olduğu ve 6 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Kaya'nın cenazesi memlekiti Gaziantep'te toprağa verilecek. Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın (27) Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde yaşayan babası Asker ve annesi Nazlı Kara'ya şehadet haberi ulaştırıldı.
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Iğdır ve Gaziantep’e şehit ateşi düştü
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