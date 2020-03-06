Iğdır ve Gaziantep’e şehit ateşi düştü

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesindeki İdlib'de, rejim unsurlarının açtığı ateş sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı. Rusya ile İdlib konusunda varılan anlaşma öncesi meydana gelen saldırda şehit olan Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın bir yıllık evli olduğu ve 6 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Kaya'nın cenazesi memlekiti Gaziantep'te toprağa verilecek. Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın (27) Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde yaşayan babası Asker ve annesi Nazlı Kara'ya şehadet haberi ulaştırıldı.