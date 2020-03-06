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genelinde "" asayiş uygulaması yapılıyor

stanbul'da "" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-5" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 21:19 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 21:32 ABONE OL
İstanbul genelinde Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapılıyor

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar devam edecek.

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İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
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