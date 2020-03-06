Kimler kimlerle beraber HDP’li Ahmet Şık’tan sözde milliyetçi Ağırel’e destek

Sözde Türk Milliyetçisi Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel yurt dışında görevli olan istihbarat görevlisinin kimlik bilgilerini ve fotoğrafını paylaşmıştı. Hakkınds başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün İstsnbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda sorgusu ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Murat Ağırel'e destek ise HDP'li Ahmet Şık'tan geldi. Ahmet Şık sosyal medya hesabından Murat Ağırel hakkında bilgiler paylaştı. Sosyal medya hesaplarında HDP'li Ahmet Şık ile sözde milliyetçi Murat Ağırel'in yan yana fotoğrafları da yer aldı. Yeniçağ Gazetesi dışında ODA TV'de de yazan Ağırel, Sarmal kitabıyla biliniyor.

Diğer taraftan Ağırel'e bazı örgüt davalarına da giren avukat Efkan Bolaç'ın destek vermesi dikkat çekti.

İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Murat Ağırel kimdir?

Adana, Ceyhan'da 1978 yılında dünyaya gelen Murat Ağırel, liseye kadar Ceyhan'da yaşadı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nden mezun olan Ağırel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi. 2006 yılında Bizkaçkişiyiz Sivil Toplum Platformu kurucusu ve İstanbul İl Başkanlığını yaptı. Memleket Sevdalıları Derneği kuruculuğunu yapan Ağırel, üç dönem ise genel başkanlığını yaptı. 2008 yılında Ergenekon davasında gözaltına alınmış 7 yıl 3 ay ceza almıştı. Kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazılmış en kapsamlı çalışma olan Şaki – İlk Defa Yayımlanan Sayıştay Belgeleri isimli kitabın altına imza attı. Medya siyaset dışında ODA TV ve Yeni Çağ gazetelerinde yazıları yayımlandı. 27. dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı oldu.