Şehitlerin naaşlarını kaçıranlara müebbet

HATAY NAMAZ VAKİTLERİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin'de şehit olan 2 askerin naaşını kaçıran YPG/ PKK'lı terörist Duzyer Kurdi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. '23 Ocak 2018'de, Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyü çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Kaçırıldığı öğrenilen şehitlerin naaşları, bölge teröristlerden temizlendikten sonra bulundu ve toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve naaşlarının kaçırılması olayına karıştığı tespit edilen 9 ve daha sonra yakalanan 2 kişi yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Hatay'da yargılanan 11 teröristten 7'si, 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.