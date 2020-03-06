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Son dakika: 'da hükümlülere yönelik şafak operasyonu!

Son dakika gelen bilgilere göre 'da şafak operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var. Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 07:11 ABONE OL
Son dakika: Adana'da hükümlülere yönelik şafak operasyonu!

Son dakika haber: İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cezaevi firarisinin yanı sıra, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satışı gibi suçlardan hüküm giyenlerle haklarında yakalama kararı verilen kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

ŞAFAK VAKTİ BASKIN

Polis ekipleri, 51 hükümlünün yakalanması için kent merkezinde ve ilçelerdeki adreslere şafak vakti baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine götürüldü.

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Son dakika: Adana'da hükümlülere yönelik şafak operasyonu!
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