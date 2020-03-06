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Son dakika: 'dan 'da koronavirüs iddialarına yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması geldi. 'da koronavirüs tanısı olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Yedikule Hastanesindeki tanının " " olduğunu belirtti. Bakan Koca, "Human Koronavirüs NL63" virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipi olduğunu dile getirdi. Gelen son dakika bilgisine göre Bakan Koca; Yedikule Hastanesindeki hasta tanısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını vurguladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 23:49 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 00:08 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'da koronavirüs iddialarına yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

"HUMAN KORONAVİRÜS NL63" TANISI!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'da koronavirüs iddialarına yanıt!
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