Son dakika: Kocaeli’de El Kaide operasyonu: 8 kişi gözaltında

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından El Kaide silahlı terör örgütü HAD grubunun faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karamürsel ilçesinde örgüte elaman kazandırdığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi.



8 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI



Ekipler tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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