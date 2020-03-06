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Son dakika: ’de operasyonu: 8 kişi gözaltında

Son dakika gelen bilgilere göre 'nin Karamürsel ilçesinde silahlı terör örgütüne elaman kazandırdığı iddiası ile 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 10:50 ABONE OL
Son dakika: Kocaeli’de El Kaide operasyonu: 8 kişi gözaltında

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından El Kaide silahlı terör örgütü HAD grubunun faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karamürsel ilçesinde örgüte elaman kazandırdığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi.

8 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Son dakika: Kocaeli’de El Kaide operasyonu: 8 kişi gözaltında
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