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Son dakika: Terör örgütü 'ya ağır darbe! 47 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Son dakika haberi: 'te Jandarma'nın yaptığı operasyonda terör örgütüne ait 47 ton amonyum nitrat ve 19 ton 600 kilo nitrik asit ele geçirildi. Yapılan operasyonda terör örgütlerine bomba yapımı için malzeme tedariği yapan 3 kişi de yakalandı. Kilis'te bir depoda ele geçirilen patlayıcı bomba yapımaında kullanılan malzemelerin yakalanmasıyla terör örgütüne ağır bir darbe vuruldu.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 47 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Son dakika haberi: Terör örgütlerine yurt için ve sınır ötesinde darbeler peş peşe vurulmaya devam ediliyor. Kilis'te terör örgütü PKK'nın bomba yapımında kullandığı kimyasal maddelerin üretiminin gerçekleştirildiği bir depoya operasyon düzenlendi.

47 TON AMONYUM NİTRAT 19 TON NİTRİK ASİT

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından, ""Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerine bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 47 ton amonyum nitrat ve kimyasal madde ile 19 ton 600 kg nitrik asit ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 47 ton amonyum nitrat ele geçirildi
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