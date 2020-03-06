Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi sona erdi

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Kongrede, "Değişen Dünyada Ebeveynlik" ana teması altında 4 oturumda 26 tebliğ sunuldu. Kongrenin sonuç bildirgesinde, Türkiye'de aile ve ebeveynlik çalışmalarında değişen toplumsal ve ekonomik dinamikler ışığında farklılaşan ebeveynlik algısı ile aile kurumuna karşı potansiyel riskler değerlendirilerek, "Aile kurumuna ve ebeveynlere daha sağlıklı nasıl yaklaşılabilir?" sorusunun cevabının arandığı belirtildi. Bildirgede, sıkıntılar doğmadan evvel yeni nesil ebeveyn adayının, yeni nesil bir kuşakla nasıl bir iletişim kurması gerektiğiyle ilgili kendini eğitmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedildi.