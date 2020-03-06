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’den sınır ötesinde operasyon

'deki Türk birliklerine saldırı hazırlığındaki terör örgütünün planı, 'dan El-Bab'a uzanan operasyonla engellendi. Operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan toplam 66 ton 600 kilo malzeme ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 15:13 ABONE OL
Türkiye’den sınır ötesinde operasyon

Suriye'deki Türk birliklerine saldırı hazırlığındaki terör örgütünün planı, İstanbul'dan El-Bab'a uzanan operasyonla engellendi. Operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan toplam 66 ton 600 kilo malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri. Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğünden Suriye'nin El Bab kentine patlayıcı madde götürüldüğü ihbarı üzerine El Bab, Gaziantep ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Operasyonda 47 ton amonyum nitrat ve kimyasal madde ile 19 ton 600 kg nitrik asit ele geçirildi. Operasyon kapsamında Gaziantep ve El Bab'da toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin operasyonlarının devam ettiği, soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

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Türkiye’den sınır ötesinde operasyon
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