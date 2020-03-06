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operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı!

Isparta'da operasyonu! Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonlarda yakalanan 100 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 11:59 ABONE OL
Uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı!

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 103,5 gram skunk esrar maddesi, 55,91 gram esrar maddesi, 200 adet extacy hap, 132 adet sentetik ecza, 98,39 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 16,99 gram eroin, 3,11 gram Afyon sakızı, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapılırken 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı!
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