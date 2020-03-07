Akan kanı durduran Türkiye’ye teşekkür

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı. İdlib şehir merkezi sessiz bir gün geçirdi. İdlib halkı daha önce Soçi ve Astana anlaşmalarına uymayarak bölgeyi işgal eden Suriye ve Rusya Moskova'da yapılan anlaşmayı da ihlal edeceğini düşünse de bölgede ateşkes sağlandığı için mutlu olduğunu söylüyor. Ateşkes sonrası şehrin farklı noktalarında Cuma namazı sonrası destek gösterileri yapıldı. Sevinç gösterilerine katılan vatandaşlar Türk ve Suriye Devrim Bayraklarını birlikte salladı. Gösterilerde sık sık "Türkiye Suriye birdir, Türkiye-Suriye halkı kardeştir" sloganları attı. İdlib'de savaşı durduran Türkiye'ye teşekkür eden Ziyad Deddaf (52) bombalar sustuğu için güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Deddaf, "Biz Suriye halkı olarak ateşkesin uygulanması taraftarıyız. Yeter ki akan kanlar dursun. Fakat Suriye rejiminin işlediği savaş suçları yüzünden yargılanmasını istiyoruz. Rusya ve Suriye'nin bu mutabakata sadık kalacağına inanmıyoruz. Türkiye'nin bizi koruyacağına inanıyoruz" dedi.Abdulrahman Abdulkeri (13) de "Esad rejimi gidene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz evimize geri dönmek istiyoruz. Esad ile birlikte yaşamak istemiyoruz. Bütün dünyaya söylüyorum. Ben evime okuluma dönmek istiyorum" diye konuştu.TÜRKIYE ile Rusya, M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda uzlaştı. Ortak devriyeleri, 15 Mart'ta M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain- Al-Havr'a kadarki kesiminde yapılacak. Halep'i sahil kenti Lazkiye'ye bağlayan stratejik öneme sahip M4 otoyolunun birçok noktasında Suriye ordusunun saldırılarının izleri var.

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