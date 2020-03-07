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İdlib mazlumlarına destek yürüyüşü

Giriş Tarihi: 7.3.2020 ABONE OL
İdlib mazlumlarına destek yürüyüşü
VAN'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde "İdlib Mazlumlarına Destek ve Şahadet Yürüyüşü" düzenlendi. Cuma namazı sonrası Yukarı Norşin Camisi avlusunda bir araya gelen Vanlılar, İdlib'de gerçekleştirilen saldırıları protesto etti.Vatandaşlar, daha sonra tekbir getirerek, "şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Parkı'na kadar yürüdü. SDİ Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, Türk askerinin İdlib'de Türkiye sınırlarını ve mazlumları koruduğunu belirtti. Ağrı'da da binlerce kişi Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptı.
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İdlib mazlumlarına destek yürüyüşü
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