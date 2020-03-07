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'da ailesi ve komşularını yaralayan şüpheli yakalandı

Kağıthane'de komşusu, kızı ve karısını tabancayla yaralayarak kaçan şüpheli Şevket Ç., ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte son durum...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.3.2020 07:35 ABONE OL
İstanbul'da ailesi ve komşularını yaralayan şüpheli yakalandı

Olay, 6 Mart'ta Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şevket Ç., oturduğu apartmanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı yaraladıktan sonra apartmanın birinci katına çıkarak kızı Selin Ç'yi başından, kendisine engel olmak isteyen karısı Yeter Ç.,'yi ise karnından ve sırtından vurarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Komşusu, kızı ve karısını vuran şüpheli Şevket Ç., ise olayın ardından kayıplara karıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi yaralayan Şevket Ç"yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul'da ailesi ve komşularını yaralayan şüpheli yakalandı
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